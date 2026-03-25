Врач Лебедев предупредил, что употребление неочищенной воды из рек может стать причиной серьезных заболеваний

Употребление неочищенной воды из рек и озер может стать причиной серьезных заболеваний. Ведущий эксперт медицинской сети клиник и офисов CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал «Газете.Ru» , что такая вода может содержать возбудителей опасных инфекций.

«Вода играет важнейшую роль в распространении инфекционных болезней», — подчеркнул специалист.

Среди заболеваний, передающихся через воду, он отметил острые кишечные инфекции вирусной и бактериальной природы, а также вирусный гепатит А. Особо опасным заболеванием водного происхождения считается холера, вспышки которой до сих пор регистрируются в некоторых странах.

Кроме того, через воду могут передаваться брюшной тиф, паратифы А и Б, а также другие вирусные инфекции — полиомиелит, энтеровирусные инфекции Коксаки и ЕСНО.

Для безопасного употребления воды из ненадежных источников необходимо провести ее двойную обработку. Сначала следует отфильтровать воду от грязи и твердых частиц, используя стандартные фильтры кувшинного типа или самодельный фильтр. Затем необходимо прокипятить воду в течение как минимум 20 минут. Однако даже после такой обработки воду можно считать безопасной лишь условно и употреблять ее рекомендуется только в крайнем случае.

При появлении симптомов, таких как озноб, повышение температуры, диарея, тошнота и рвота, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.