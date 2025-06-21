Врач Лебедев посоветовал покупать кухонную утварь из натуральных материалов

При выборе кухонной утвари предпочтение стоит отдавать изделиям из натуральных материалов, а не пластику. Об этом сообщил врач Михаил Лебедев в беседе с сайтом KP.RU .

По словам медика, в черном пластике, из которого часто делают кухонные принадлежности, содержатся антипирены — токсичные вещества, предотвращающие возгорание. Он посоветовал заменить такую посуду на более безопасную — например силиконовую, устойчивую к высоким температурам.

Также подойдут приборы из дерева, бамбука или металла, которые не выделяют вредных веществ при контакте с горячей пищей, добавил aif.ru.