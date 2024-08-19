Врач Лазуренко: злоупотребление яблоками может обернуться вздутием живота и диареей

Яблоко по своим биохимическим свойствам считается королем фруктов. Оно содержит витамины, микроэлементы и разные типы клетчатки. Об этом рассказала терапевт и диетолог Наталья Лазуренко в беседе с «Ридусом».

Медик напомнила о норме потребления плодов. В день желательно съедать не более одного-двух яблок.

«Потому что, помимо быстрых вариантов углеводов, есть еще и углеводы, которые образуют растворимую клетчатку в этом фрукте», — пояснила врач.

По ее словам, в избытке такие пищевые волокна могут вызывать метеоризм. К последствиям также относятся вздутие живота и диарея.

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