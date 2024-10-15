Врач Лазуренко предупредил, что лечебное голодание нарушает работу ЖКТ и вредит мышцам

Врач-диетолог Наталья Лазуренко прокомментировала «Ридусу» распространенный миф о преимуществах периодического голодания. Она заявила, что исследование, проведенное в 2016 году, окончательно опровергло теорию о целебных свойствах голодания.

По ее словам, нет научных оснований считать, что интервальное, суточное или любое другое голодание действительно приносит пользу организму и способствует увеличению продолжительности жизни.

Лазуренко подчеркнула, что люди, увлекающиеся голоданием, рискуют столкнуться с множеством серьезных осложнений. Она отметила, что длительные периоды без пищи могут негативно сказаться на функционировании слизистой желудочно-кишечного тракта.

Для тех, кто страдает хроническими заболеваниями ЖКТ, существует повышенный риск возникновения воспалительных процессов. Кроме того, у людей с нарушениями углеводного обмена затяжное голодание может привести к резкому снижению уровня глюкозы, что в свою очередь может уменьшить объем мышечной ткани.