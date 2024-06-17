Врач Лазуренко посоветовала не есть больше 250 граммов шашлыка за раз

Порция более чем в 250 граммов шашлыка за раз может спровоцировать тяжесть в желудке. Об этом «Ридусу» рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Она объяснила, что, с одной стороны, в шашлыке много различных аминокислот. С другой, блюдо тяжело переваривается, особенно в больших количествах.

«При приготовлении шашлыка желательно не использовать маринады, иначе блюдо получится не таким полезным. Лучше обходиться только специями и солью, причем соли не должно быть много», — отметила врач.

Она добавила, что из-за очень соленого шашлыка могут появиться отеки. Кроме того, не следует злоупотреблять этим блюдом сердечникам и людям с проблемами ЖКТ.