Врач Лазарев указал на риск летального исхода при приеме подростками препаратов для животных

Интернет-пользователи обнаружили необычные отзывы под ветеринарными средствами, предназначенными собак и кошек. Там встречались сообщения от молодых людей, которые использовали препараты ради эффекта наркотического опьянения. Ситуацию прокомментировал психиатр и нарколог Игорь Лазарев в беседе с « Абзацем ».

Сами лекарства содержат габапентин — вещество, используемое для терапии эпилепсии и обезболивания.

«Для того чтобы лечиться, надо соблюдать рекомендации врача, определенные дозировки. Но зависимые люди сразу идут на повышение дозы», — отметил специалист.

По его словам, неконтролируемое применение препарата может нанести серьезный ущерб организму, вызывая токсическое воздействие на жизненно важные органы — печень и почки, а также негативно сказываясь на центральной нервной системе. Врач также предупредил о риске летального исхода.