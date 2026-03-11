Врач Лавров указал на смертельную опасность самостоятельного назначения антибиотиков

Прием антибиотиков без подтверждения бактериальной инфекции может быть смертельно опасным. Об этом сообщил терапевт Максим Лавров в беседе с РИАМО .

Специалист напомнил, что соответствующие препараты не воздействуют на вирусы. Их необоснованное применение приводит к уничтожению кишечного микробиома, ослаблению иммунитета и формированию супербактерий, устойчивых к лекарствам.

Лавров перечислил опасные симптомы, при появлении которых необходимо немедленно обратиться к врачу. К ним относятся одышка, боль в груди, высокая температура, которая не снижается стандартными жаропонижающими, спутанность сознания, сильная сонливость или головокружение, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».