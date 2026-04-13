Врач Лавров объяснил, что нарушенная работа ЖКТ при стрессе может вызывать бессонницу

Многие россияне страдают от бессонницы, и в интернете можно найти множество советов по ее преодолению. Врач-терапевт Максим Лавров сообщил РИАМО , что часто причина бессонницы кроется не в голове, а в животе.

Он предостерег от рекомендации выпить алкоголь перед сном, поскольку, хотя бокал вина и помогает быстрее заснуть, он лишает человека фазы глубокого сна.

«Если сон не идет, нужно вставать, а не лежать и пытаться уснуть до победного конца», — отметил медик.

По его словам, хронический стресс негативно влияет на блуждающий нерв, который связывает мозг и кишечник. В результате пищеварение блокируется, возникают спазмы желудка и вздутие, что посылает в мозг сигналы опасности и мешает выработке гормона сна мелатонина. Это делает засыпание физиологически невозможным.