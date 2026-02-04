Врач Ласков отметил отсутствие прямой связи между потреблением сахара и развитием рака

Онколог-гематолог Михаил Ласков разъяснил заблуждение относительно связи потребления сахара и развития рака. Об этом сообщило Здоровье Mail .

По словам врача, прямой зависимости между потреблением сахара и развитием опухолей наука пока не выявила. Однако избыток сахара увеличивает общую калорийность пищи, способствуя развитию ожирения, которое ассоциировано с повышенным риском развития некоторых видов злокачественных новообразований.

Ласков привел статистику, согласно которой лишний вес играет роль фактора риска как минимум в развитии 13 типов рака. Причем случаи раковых заболеваний, вызванные избыточным весом, составляют около 40% от общего числа зарегистрированных диагнозов.