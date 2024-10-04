Врач Лашкова посоветовала россиянам не дышать над картошкой во время ОРВИ

Врач-педиатр Юлия Лашкова в беседе с «Газетой.Ru» призвала россиян отказаться от народных методов при лечении ОРВИ.

По словам специалиста, распространенный в народе метод лечения простуды горячей картошкой опасен тем, что вдыхание горячего пара может привести к отеку дыхательных путей. Иногда этот метод провоцирует спазм бронхов, написали «7Дней».

Лашкова также советовала не злоупотрбелять горячим молоком с медом. Такой напиток действительно на короткое время покрывает слизистую оболочку рта и горла, немного снижая раздражение. Однако слишком горячее молоко может усугубить раздражение горла.

Что касается противовирусных лекарств, они при ОРВИ бесполезны, добавила медик.