Врач Ларичев сообщил, что мер профилактики от ветряной оспы практически нет

Он сообщил: «Мер профилактики практически нет, потому что она крайне контагиозна».

Эксперт вспомнил старый метод: когда заболевал один ребенок, к нему приводили других, чтобы они тоже заразились. Это делалось для того, чтобы дети перенесли болезнь в раннем возрасте, когда нет серьезных осложнений.

Сейчас доступна вакцина от ветрянки, которую нужно делать всего один раз. По словам вирусолога, взрослые редко болеют, так как большинство переболело в детстве.