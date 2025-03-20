Врач Лапина: современный метод установки виниров минимально стачивает зубы

Она отметила, что многие ошибочно полагают, что установка виниров обходится дорого, хотя современные технологии предлагают разнообразные варианты по доступным ценам. Лапина также опровергла опасения, связанные с необходимостью сильного стачивания зубов, указывая на современные методики микропрепарирования, минимально затрагивающие ткани зуба.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что виниры применяются не только для улучшения внешнего вида зубов, но и для исправления функциональных дефектов, таких как укорочение передних зубов из-за неправильного прикуса или положения нижней челюсти. Использование ортопедических виниров позволяет удлинить коронковую часть зуба, обеспечивая высокие эстетические и функциональные результаты.