Врач Лапа: злоупотребление морковью может вызвать аллергию и токсический дерматит

Морковь является аллергенным продуктом из-за содержания гистаминов. Об этом рассказала врач Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» .

Доктор рекомендовала здоровым людям употреблять морковь не чаще одного-двух раз в неделю, а аллергикам — адаптироваться к этому овощу постепенно, сообщили «Известия».

«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели» — отметила врач.

Чрезмерное потребление моркови, особенно в виде фрешей, может привести к токсическому дерматиту. Лапа также посоветовала комбинировать морковный сок с продуктами, богатыми витаминами C и омега-3.