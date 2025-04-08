Врач Лапа: злоупотребление морковью может вызвать аллергию и токсический дерматит
Морковь является аллергенным продуктом из-за содержания гистаминов. Об этом рассказала врач Людмила Лапа в беседе с «Радио 1».
Доктор рекомендовала здоровым людям употреблять морковь не чаще одного-двух раз в неделю, а аллергикам — адаптироваться к этому овощу постепенно, сообщили «Известия».
«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели» — отметила врач.
Чрезмерное потребление моркови, особенно в виде фрешей, может привести к токсическому дерматиту. Лапа также посоветовала комбинировать морковный сок с продуктами, богатыми витаминами C и омега-3.
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