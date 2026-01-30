Врач Лапа указала на опасность популярных народных методов лечения ОРВИ

Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Людмила Лапа выразила критику в адрес известных народных методов лечения ОРВИ. В интервью «Радио 1» она подчеркнула, что большинство таких методов не имеют медицинского обоснования и берут начало в интернете.

Доктор отметила, что использование перекиси водорода крайне опасно, так как это сильный окислитель, который может вызвать ожоги слизистой и представляет угрозу для жизни. Чеснок, по ее словам, допустим только в качестве профилактического средства, но применять его для лечения ОРВИ бессмысленно. написали «Известия».

Картофель, как утверждает специалист, не только не лечит, но и может привести к ожогам. Горячий пар не влияет на вирусы и способен усилить воспаление, особенно при бактериальной инфекции, ускоряя ее распространение в легкие.

Врач подчеркнула, что народные методы были актуальны в прошлом, когда не существовало эффективных лекарств. Сегодня же при первых признаках болезни следует обращаться к специалисту. Прогревание ног с горчицей или солью допустимо лишь при переохлаждении, поскольку может поддержать иммунитет, но при заболевании такие процедуры категорически противопоказаны, пишет RT.