Врач Лапа: скачки атмосферного давления увеличивают риск инфарктов и инсультов

Перепады атмосферного давления увеличивают риск появления инфарктов и инсультов. Об этом рассказала терапевт Людмила Лапа в беседе с aif.ru .

По ее словам, организм привыкает к определенному уровню давления, а внезапные изменения вызывают стресс. Здоровые люди могут не заметить разницы.

«Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, перенесшие инсульт или инфаркт, на это реагируют, и даже маленькие колебания часто приводят к ухудшению самочувствия», — отметила врач.

Людмила Лапа добавила, что при изменениях атмосферного давления зачастую возникают головные боли, слабость и утомляемость. Кроме того, повышается вероятность спазма сосудов, вследствие чего возникают инфаркты и инсульты.