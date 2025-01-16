Врач Лапа: сахарный диабет может спровоцировать проблемы с сердцем

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Москвой 24» предупредила о том, что проблемы с сердцем могут возникнуть при наличии сахарного диабета и ревматоидного артрита.

Она объяснила, что сахарный диабет оказывает негативное влияние на состояние сосудов. По словам медика, происходит разрушение капилляров и сосудов, что в конечном итоге сказывается на сердце. Риск возникновения инфарктов и инсультов у пациентов с диабетом существенно выше, и эта статистика хорошо известна.

У больных ревматоидным артритом иммунная система атакует собственный организм, что также увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Зачастую такие пациенты умирают от осложнений на сердце раньше, чем от самого артрита.

Кроме того, проблемы с сердцем могут усугубляться из-за нездорового образа жизни, включая недостаток сна и курение, добавила терапевт.