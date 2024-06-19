Врач Лапа рассказала, что общие анализы крови и мочи можно сдать самостоятельно в рамках чек-апа

Часть анализов человек может сдавать самостоятельно, чтобы проверить состояние своего организма. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Она объяснила, что регулярно стоит сдавать общие анализы крови и мочи, а также биохимический анализ крови. Кроме того, мужчины и женщины могут сдать на разные онкомаркеры. Однако не все анализы можно определить самому.

«Нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил конкретные анализы, если, например, у нас вирусная атака идет или бактериальная инфекция», — отметила врач.

Она добавила, что также не стоит самостоятельно принимать витамины. Для начала стоит проконсультироваться со специалистом.

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