Врач Лапа призвала отказаться от тренда на 10 тыс. шагов при подагре и проблемах с сосудами

Терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала « Абзацу », что ежедневная ходьба по 10 тысяч шагов может быть опасной для неподготовленных людей и тех, у кого есть проблемы со здоровьем.

По словам врача, чрезмерная физическая активность создает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Если человек не занимается спортом и имеет противопоказания, длительная ходьба может усугубить уже существующие проблемы.

«Людям, у которых были травмы или проблемы с сосудами, нужно восстанавливаться с особой осторожностью. Движение следует начинать с малого», — отметила эксперт.

Она также посоветовала отказаться от тренда на 10 тысяч шагов пациентам с остеоартритами и подагрой. То же самое касается людей, переживших инсульт или инфаркт.