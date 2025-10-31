Врач Лапа призвала наладить режим сна, чтобы справиться с осенней сонливостью

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT поделилась рекомендациями по борьбе с осенней сонливостью. Она подчеркнула, что основная задача — это наладить режим сна.

«Нужно ложиться в девять часов вечера и спать положенные восемь часов. Если человек выдерживает этот режим, он просыпается бодрым, веселым и в рабочем состоянии», — посоветовала врач.

По ее словам, многие ложатся спать в полночь и просыпаются в шесть утра, что недостаточно для полноценного отдыха. «Самый хороший и крепкий сон — это с девяти вечера до полуночи», — отметила Лапа.

Если человек ведет рациональный образ жизни, но сонливость продолжается, врач рекомендует обратиться за медицинской помощью.