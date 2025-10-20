Врач Лапа предупредила об аллергии на пуховые одеяла

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в разговоре с «Абзацем» предупредила, что пуховые одеяла могут представлять опасность для людей с аллергией. По ее словам, такие одеяла способны вызвать гиперреакцию иммунной системы, приводящую к обострению симптомов.

«Человек будет думать, что он простыл или что с его организмом что-то происходит: то глаза чешутся, то нос заложен. Симптомы такие же, как при ОРВИ, а это может быть аллергия. Поэтому опасно», — пояснила врач.

Также врач высказала опасения относительно одеял с подогревом, особенно недорогих моделей. Она подчеркнула важность внимательного изучения состава, внешнего вида, упаковки и стоимости постельных принадлежностей при их выборе.

Лапа рекомендует стирать одеяла каждые три месяца для защиты от микробов и инфекций.