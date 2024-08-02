Врач Лапа: организм не нуждается в ощелачивании или подкислении

Многие считают, что некоторые продукты способствуют закислению крови и внутренних органов, поэтому их надо «ощелачивать» лимоном или содой. Организм в этом не нуждается, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, за водно-солевой и кислотно-щелочной баланс в основном отвечает щитовидная железа. Если человек полностью здоров, то никакой необходимости вмешиваться в работу организма нет, сообщил сайт aif.ru.

Если есть желание перестраховаться, то лучше проконсультироваться со специалистом, отметила врач.

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