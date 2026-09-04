Врач Лапа назвала способы облегчить прорезывание зубов у детей

Солевой раствор и резиновые предметы могут уменьшить боль в деснах у детей

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что солевой раствор, безопасные резиновые предметы и соска могут облегчить состояние ребенка при прорезывании зубов, сообщает «Абзац» .

Врач пояснила, что при прорезывании зубов у малышей воспаляются десны. Для обработки полости рта она предложила использовать раствор обычной кухонной соли.

«Самый лучший антисептик — это наша соль. Ватку солевым раствором смочили и быстренько протерли все зубки. Если у ребенка нет аллергии, этот раствор хорошо убирает интоксикацию и воспаление, и ребенок сразу успокаивается», — рассказала Лапа.

Она также посоветовала давать ребенку чистые резиновые кольца, мячи, небольшие спринцовки или соску. Сосательные движения, по ее словам, снижают болевой синдром. При сильной боли врач допустила применение специальных обезболивающих мазей тонким слоем на десны, передает kp.ru.

Лапа предупредила, что использовать вместо безопасных предметов письменные ручки не следует. Перед применением любых средств необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.