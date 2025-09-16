Врач Лапа назвала сезонной историей увеличение случаев ОРВИ в России

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT прокомментировала увеличение случаев ОРВИ в России на 63,8% за неделю.

«Это сезонная история, но и погодные условия играют огромную роль. Люди то перегреваются, то переохлаждаются», — сказала она.

Специалист рекомендовала в этот период следить за питанием и одеваться по погоде.

«Также вернулись больше людей в Москву после отпусков и стало больше мест, где они встречаются многочисленными коллективами. И инфекции распространяются — в офисах, в метро, в общественном транспорте, в магазинах», — подчеркнула врач.