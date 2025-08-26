Врач Лалаян рассказала, что медосмотр перед школой позволяет выявить рак и инфекции

Обследования перед началом учебного года могут помочь обнаружить серьезные заболевания у детей. Подробнее рассказала педиатр Инга Лалаян в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, с шести-семи лет следует регулярно сдавать общий анализ крови.

«Он может выявить анемии, инфекции, воспалительные процессы, злокачественные заболевания кроветворной системы, нарушения свертываемости крови», — отметила врач.

Как пояснила специалист, важно сдавать общий анализ мочи, а также проходить УЗИ почек и органов брюшной полости. Эти обследования помогают выявлять пороки развития органов мочевыделения, гломерулонефриты, хронические воспалительные процессы почек и мочевыводящих путей.