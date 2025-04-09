Врач Лахмай: усиливающиеся при движении боли в груди характерны для межреберной невралгии

Каждый человек хотя бы раз испытывал неприятные ощущения в области сердца. Сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай в беседе с сайтом «Газета.Ru» рассказал, как распознать серьезные проблемы с сердцем.

Как отметил доктор, боль, связанная с миокардом, часто ощущается в центре или слева грудины, отдавая в шею, руку или желудок. Среди заболеваний выделяются стенокардия (боль после нагрузок), инфаркт миокарда (сильная боль, страх смерти) и аритмии (перебои ритма, нехватка воздуха).

Межреберная невралгия характеризуется резкими болями, усиливающимися при движении. Причинами могут быть остеохондроз, нагрузки, переохлаждение. Важно учитывать характер боли и ее длительность. При подозрительных симптомах необходимо срочно обратиться к врачу, заключил Лахмай.