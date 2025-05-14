Врач Лахмай: нарушение свертывания крови опасно хаотичным образованием тромбов

Около 70% жителей планеты сталкиваются с тромбозом ежегодно. Об этом сообщил сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай в беседе с «Известиями» .

Как отметил специалист, образование тромбов — нормальный защитный механизм организма, но при нарушении природного механизма свертывания крови могут развиться серьезные осложнения вплоть до инсульта и инфаркта. Это связано с тем, что тромбы начинают появляться спонтанно, нарушая кровоснабжение тканей и органов.

Врач выделил два типа тромбов: красные (чаще всего вызывают варикоз и тромбофлебит) и белые (формируются в мозговых и сердечных артериях).

Отрыв тромба способен блокировать сосуды и вызывать тяжелые патологии. Своевременная диагностика и регулярные проверки состояния сосудов помогают избежать рисков, подчеркнул Лахмай.