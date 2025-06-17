Врач Ладыгина рассказала, что короткие периоды голодания полезны для кишечника

Ограничение в питании на определенный период может положительно сказаться на здоровье некоторых людей. Однако важно понимать, кому и насколько допустимо голодать. Врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина поделилась своими знаниями с «Газетой.Ru» .

По ее словам, речь идет о коротких периодах голодания.

«К примеру, четыре-пять часов днем, в перерывах только вода, исключительно теплой температуры (не просто так в кафе и ресторанах воду подают со льдом, чтобы увеличить аппетит и погасить чувство насыщения), так и голод с 18 вечера до восьми-девяти утра. Такой интервальный метод голодания пойдет на большую пользу кишечнику и инсулиновым рецепторам», — пояснила она.

Врач подчеркнула, что подобный подход не рекомендуется для детей и должен практиковаться только взрослыми.

Длительный голод может отрицательно повлиять на психическое состояние человека, вызвать стресс, изменить настроение, нарушить гормональный баланс и даже стать причиной проблем с печенью. Печень может начать компенсаторно синтезировать холестерин из-за отсутствия поступления жиров с пищей и запасать гликоген при следующем приеме пищи. После таких экстремальных методов снизить вес будет очень сложно.

Врач рекомендует придерживаться здорового питания, ограничивать периоды голодания разумными рамками, работать над снижением стресса и обязательно заниматься спортом.