Врач Лачинова предупредила о риске растягивания кожи из-за массажа лица

Многие женщины стремятся избавиться от второго подбородка и округлых щек, прибегая к специальным видам массажа. Насколько безопасны подобные методы коррекции внешности, рассказала косметолог и дерматолог Наталья Лачинова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, массаж считается популярным способом подтяжки контуров лица, однако здесь возможны негативные последствия.

«Массажем возможно получить только лимфодренажный эффект в лучшем случае. А при злоупотреблении массажными техниками или неправильными выполнениями можно запросто растянуть кожу», — отметила медик.

Как пояснила Лачинова, такое состояние потребует долгого восстановительного процесса. Особенно остро эта проблема касается пациентов с тонким кожным покровом.