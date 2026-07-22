Врач Лабухин предупредил, что проблемы с зубами могут привести к заболеваниям ЖКТ

Врач-стоматолог Максим Лабухин рассказал «Известиям» о взаимосвязи заболеваний зубов и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Он отметил, что лечение только одной проблемы не всегда дает устойчивый результат.

Процесс пищеварения начинается с пережевывания пищи, и состояние полости рта играет в этом ключевую роль. Как объяснил эксперт, если у человека неправильный прикус, отсутствуют зубы или есть кариес и воспаление десен, пища поступает в желудок недостаточно измельченной. Это неизбежно приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Связь между здоровьем зубов и желудка работает в обе стороны. Бактерии из очагов инфекции во рту вместе со слюной попадают в пищеварительный тракт, снижая местную защиту слизистой оболочки и поддерживая хроническое воспаление. В то же время при гастрите или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни желудочный сок может попадать обратно в пищевод и полость рта. Кислота размягчает и истончает зубную эмаль, повышает чувствительность зубов и способствует появлению эрозий.

Лечение должно быть комплексным: гастроэнтеролог занимается проблемами ЖКТ, а стоматолог устраняет источники инфекции, удаляет зубной камень и лечит кариес. При появлении боли, изжоги, кровоточивости десен или повышенной чувствительности зубов специалист рекомендует не откладывать визит к врачу.