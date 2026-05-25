Врач Кызымко рассказала, что люди с I и II фототипом кожи имеют более высокий риск развития меланомы

25 мая отмечается Всероссийский день диагностики меланомы. Дерматовенеролог, косметолог и трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко рассказала Life.ru , что люди с I и II фототипом кожи имеют более высокий риск развития меланомы из-за сниженного содержания защитного пигмента меланина.

Особенно уязвимы к меланоме люди со светлыми или рыжими волосами, голубыми или зелеными глазами, а также склонностью к веснушкам и быстрому обгоранию на солнце. У рыжеволосых риск развития меланомы почти в четыре раза выше, чем у темноволосых, а у блондинов — примерно в полтора раза.

В России ежегодно выявляют тысячи новых случаев меланомы. Для снижения риска развития заболевания врач дает следующие рекомендации:

1. Использовать солнцезащитные средства с SPF не менее 30 (лучше 50+), нанося их за 15 минут до выхода на улицу на все открытые участки тела. 2. Избегать пребывания на открытом солнце в период с 11 до 16 часов. 3. Носить одежду с длинными рукавами, брюки, головные уборы с полями, солнцезащитные очки. 4. Не посещать солярии. 5. Регулярно осматривать кожу и при появлении новых или изменении существующих родинок обращаться к врачу-дерматологу.

Для самодиагностики родинок в России, как и во всем мире, применяется международный «алфавит» ABCDE, который учитывает асимметрию, неровные края, неоднородную окраску, диаметр более 6 мм и изменения со временем. Также активно используется правило «гадкого утенка», согласно которому внимание привлекает родинка, которая визуально отличается от остальных на теле.

«Светлая кожа требует особой заботы и защиты. Соблюдение этих рекомендаций существенно снижает риск развития меланомы и других видов рака кожи», — заключает специалист.