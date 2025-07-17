Врач Кызымко предупредила о рисках заражения серьезными инфекциями от укусов мошек

Врач-терапевт, дерматовенеролог Мария Кызымко сообщила «Газете.Ru» , что хотя укусы мошек обычно не опасны, через них могут передаваться серьезные заболевания, включая сибирскую язву.

«Расчесывание ранки может привести к вторичной инфекции и воспалению. В редких случаях через укусы мошек можно заразиться инфекционными заболеваниями, такими как сибирская язва или туляремия», — уточнила врач.

Мария Кызымко добавила, что у некоторых людей могут возникнуть сильные аллергические реакции, например, анафилактический шок, но такие случаи редки, написал aif.ru.

Для облегчения симптомов рекомендуется промыть пораженный участок прохладной водой с мылом и применить холодный компресс или ледяной пакет.