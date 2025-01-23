Врач Кызымко: ежедневная замена белья предотвратит раздражение и инфекции

Терапевт и дерматовенеролог Мария Кызымко поделилась рекомендациями относительно частоты смены нижнего белья для поддержания здоровья интимной зоны. Об этом сообщил Life.
Врач посоветовала проводить соответствующую процедуру каждый день. Интимная область особенно восприимчива к воздействию влаги, тепла и трения, поэтому регулярная замена белья помогает избежать раздражения, инфекций и неприятного запаха, пояснила медик.
Специалист подчеркнула значимость выбора нижнего белья из натуральных материалов. Так, хлопковые изделия хорошо впитывают влагу, позволяют коже дышать и уменьшают трение. Хотя шелк и бамбук тоже обладают отличными дышащими свойствами, их повседневное использование может оказаться менее удобным.
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