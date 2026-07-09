Врач Квасова указала на отсутствие убедительных доказательств в эффективности аппликаторов Кузнецова и Ляпко

Сегодня многие люди, независимо от возраста, сталкиваются с болью в спине из-за сидячего образа жизни. Для облегчения состояния популярны аппликаторы Кузнецова и Ляпко — коврики с иголками. Терапевт-эндокринолог сети «Клиника Фомина» Анастасия Квасова рассказала Здоровью Mail , что думает об этих устройствах доказательная медицина.

Врач отметила, что пациенты часто приходят с жалобами на боль в пояснице, шее и между лопатками. Раньше такие симптомы называли мышечно-тоническим синдромом, но сейчас исследования не подтверждают прямую связь между мышечным спазмом и болью. Поэтому все чаще используется термин «неспецифическая скелетно-мышечная боль».

Одной из распространенных теорий возникновения таких болей является инволютивная. Согласно ей, развитие изменений в позвоночнике во многом обусловлено генетически, а симптомы проявляются под влиянием различных факторов, включая перегрузку позвоночника при длительном нахождении в одной позе.

Многие пациенты пытаются помочь себе самостоятельно, используя аппликаторы Кузнецова или Ляпко. Некоторые отмечают их эффективность, предположительно из-за рефлекторного воздействия на мышцы и улучшения кровоснабжения. Однако убедительных доказательств лечебного действия этих устройств нет, поэтому их не стоит использовать как единственный метод лечения.

При боли в спине необходимо обратиться к врачу для комплексного подхода к лечению, который может включать лечебную физкультуру, коррекцию осанки и медикаментозную терапию. Кроме того, при наличии родинок следует быть осторожным, чтобы не травмировать кожу интенсивным воздействием аппликатора.