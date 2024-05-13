Врач Квасова: прием аналога назначенного препарата может быть опасным для организма | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 16:45 Врач Квасова: прием аналога назначенного препарата может быть опасным для организма

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Терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова рассказала, стоит ли заменять рекомендованные препараты доступными без рецепта аналогами. Не все дженерики идентичны по своему составу оригинальным лекарствам, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, в некоторых случаях использование альтернативного средства представляет опасность.

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«Например, для лечения серьезных заболеваний, таких как рак или сердечно-сосудистые заболевания, может потребоваться точное соблюдение режима лечения с использованием определенных препаратов», — пояснила специалист.

Еще один минус данного варианта — вероятность столкнуться с побочными эффектами или аллергическими реакциями. При самостоятельной замене возможны непредсказуемые последствия, предостерегла Квасова.