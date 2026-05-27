Врач Кузумова рассказала, что эластография помогает вовремя заметить изменения в груди при менопаузе

В возрасте 45–55 лет молочные железы претерпевают изменения: железистая ткань замещается жировой, а гормональный фон становится нестабильным. В этот период особенно важно отличать безопасные изменения от тех, что требуют дополнительного обследования. Заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Айна Кузумова рассказала Life.ru о методе эластографии, который помогает в диагностике.

Эластография — это метод УЗИ, оценивающий упругость и эластичность тканей. Существуют два основных типа исследования: эластография сдвиговой волной (SWE) и компрессионная, или strain-эластография (SE).

Врач подчеркнула, что эластография сохраняет высокую точность независимо от возраста пациентки. Метод помогает точнее различать тип образования при кистах с утолщенной стенкой.

Кузумова отметила, что жесткость фиброаденом может меняться в зависимости от фазы цикла. Во вторую фазу показатели эластографии иногда становятся пограничными.

«В такой ситуации имеет смысл повторить исследование в первую неделю после менструации, когда ткань наиболее расслаблена», — пояснила специалист.