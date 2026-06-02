Врач Кузумова объяснила, каких изменений в желчном пузыре не стоит бояться людям старше 50 лет

С возрастом в организме человека происходят естественные изменения, которые не всегда требуют медицинского вмешательства. Заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Айна Кузумова рассказала Life.ru , каких изменений в желчном пузыре не стоит бояться людям старше 50 лет.

При проведении ультразвукового исследования у людей старше 50 лет желчный пузырь часто выглядит более вытянутым и объемным. Это связано со снижением тонуса гладкой мускулатуры стенки, из-за чего орган накапливает больше желчи. Такие изменения обычно считаются закономерными, но если желчный пузырь увеличен и плохо сокращается после приема пищи, стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом.

Также с возрастом может увеличиваться толщина стенки желчного пузыря. У молодых людей этот показатель составляет до двух-трех мм, а после 60 лет допустимо увеличение до 3,4–3,6 мм при отсутствии признаков воспаления. Это связано с возрастным фиброзом, когда эластичная ткань постепенно замещается соединительной.

На УЗИ нередко обнаруживаются мелкодисперсная взвесь и эхогенные микрочастицы — так называемый сладж. Такое состояние часто встречается у людей, длительно принимающих препараты от давления, остеопороза, статины или гормональные средства. После 50 лет такая особенность наблюдается примерно у каждого третьего пациента. Если же вместо взвеси обнаруживаются камни, потребуется консультация хирурга.

После 50 лет на УЗИ все чаще выявляют спайки в различных отделах желчного пузыря. Они обычно связаны с ранее перенесенными микровоспалениями. Кроме того, желчный пузырь может немного опускаться — такое состояние называется птозом. При отсутствии нарушений оттока желчи подобные изменения не считаются опасными.