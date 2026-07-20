Врач Кузнецова подчеркнула, что контактные линзы не должны соприкасаться с водой

В период отпусков и купального сезона здоровье глаз может оказаться под угрозой из-за нескольких факторов риска, включая неправильное использование контактных линз. Купание в море или бассейне в контактных линзах может привести к воспалению роговицы глаза. Об этом «Газете.Ru» рассказала лазерный хирург Оксана Кузнецова.

Врач подчеркнула, что контактные линзы не должны соприкасаться с водой — будь то водопроводная, морская, озерная или вода из бассейна. Перед плаванием линзы рекомендуется снимать, так как микроорганизмы в воде могут повысить риск инфекций глаз. Особенно опасно плавать в линзах в открытых водоемах, прежде всего в теплой пресной воде. Это может увеличить вероятность развития акантамебного кератита — тяжелого воспаления роговицы, которое трудно поддается лечению и может привести к снижению остроты зрения или даже к слепоте.

По словам доктора, линза создает условия, при которых микроорганизмы могут задерживаться на поверхности глаза. Поэтому купание в линзах — одна из самых опасных ошибок на отдыхе. Если отказаться от линз сложно, допустимым компромиссом может быть использование однодневных линз с плотно прилегающими очками для плавания. Однако более безопасным вариантом будет вовсе не использовать линзы в воде и выбрать очки для плавания с диоптриями.