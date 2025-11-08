Врач Кузнецов предупредил о вреде яичницы с беконом на завтрак

Первый прием пищи с несколькими источниками жиров может представлять угрозу для здоровья. Об этом рассказал эндокринолог Максим Кузнецов в беседе с Lenta.ru .

По словам врача, распространенный вариант завтрака — яичница с беконом или другими мясными изделиями, поджаренными на масле — содержит несколько источников жира. Такая комбинация оказывает серьезную нагрузку на сердце и способствует повышению уровня холестерина.

Кузнецов посоветовал для здорового начала дня ограничиваться одним источником жиров и дополнять завтрак овощами и черным хлебом, сообщило «АБН24».