Врач Кузнецов предупредил о разрушении суставов при недостатке движения

Физиотерапевт Андрей Кузнецов поделился рекомендациями по профилактике проблем с суставами. В интервью Здоровье Mail специалист подчеркнул, что избыточный вес — главный враг суставов: каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку, особенно на ноги.

По словам медика, малоподвижный образ жизни и длительное сидение также опасны для суставов. Отсутствие активности приводит к ухудшению состояния хряща и ослаблению мышц. Кроме того, вред может нанести чрезмерное увлечение спортом без правильной техники и бытовые перегрузки.

Врач подчеркнул, что боль, хруст и утренняя скованность — это повод обратиться к специалисту. Негативное влияние на суставы оказывают несбалансированное питание, обезвоживание и неправильно подобранная обувь, добавили «Известия».