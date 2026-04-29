Врач Кузьмина предупредила, что болезни щитовидной железы могут маскироваться под обычную усталость или стресс

Щитовидная железа — это небольшой орган в форме бабочки, который располагается на передней поверхности шеи и играет важную роль в работе организма. Она вырабатывает гормоны трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4), которые регулируют обмен веществ, влияют на работу сердца и нервной системы, а также на настроение человека. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщила заведующая межрайонным эндокринологическим центром на базе городской больницы № 33 Ирина Кузьмина.

«Основная задача щитовидной железы — выработка гормонов: трийодтиронина (Т3) — он является активной формой, и тироксина (Т4), который представляет собой неактивную форму», — отметила доктор.

Продукция гормонов щитовидной железы регулируется тиреотропным гормоном (ТТГ), который вырабатывается в гипофизе. При недостатке гормонов Т4 и Т3 повышается уровень ТТГ, который стимулирует щитовидную железу работать больше. И наоборот, при повышении уровня Т4 и Т3 уровень ТТГ снижается, уменьшая свое стимулирующее влияние на железу.

Болезни щитовидной железы опасны тем, что их симптомы часто маскируются под обычную усталость или стресс. Среди различных заболеваний наиболее распространены гипотиреоз (снижение функции) и тиреотоксикоз (повышение функции).