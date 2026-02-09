Врач Кузьмина напомнила, что гиперпаратиреоз вызывает разрушение костной ткани

Заведующая межрайоннным эндокринологическим центром на базе городской больницы № 33 в Нижнем Новгороде Ирина Кузьмина рассказала, как проявляется гиперпаратиреоз. Об этом сообщила pravda-nn.ru .

Как пояснила врач, околощитовидные железы — это эндокринные органы, которые чаще всего находятся на задней поверхности щитовидной железы. Они вырабатывают паратиреоидный гормон, отвечающий за обмен кальция и фосфора — основных компонентов для формирования костей.

Даже небольшие нарушения в работе этих желез могут привести к серьезным последствиям. По словам медика, избыток паратиреоидного гормона вызывает гиперпаратиреоз. Это заболевание приводит к разрушению костной ткани, остеопорозу и переломам. Из-за разрушения костей большое количество кальция поступает в кровь, что вызывает осложнения: формирование камней в почках, повышение артериального давления, образование язв в желудке и кишечнике, снижение памяти и депрессию.