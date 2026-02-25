Врач Кузьмин рассказал о новых технологиях в стоматологии, которые делают имплантацию зубов более доступной

Имплантолог Игорь Кузьмин в интервью радио Sputnik рассказал о новых технологиях в стоматологии, которые делают имплантацию зубов более доступной и комфортной для пациентов.

Кузьмин отметил, что классические двухэтапные протоколы постепенно уходят в прошлое. Современные технологии позволяют сократить количество операций и ускорить заживление. В результате лечение становится быстрее, комфортнее и экономичнее.

Игорь Кузьмин подчеркнул, что раньше имплантат устанавливали, «прятали» под десну и ждали три-шесть месяцев, пока он приживется. Затем следовала повторная операция, и только после нее начиналось протезирование. Теперь же при правильном планировании многие задачи можно решить за один-два визита.

Сегодня все чаще применяется одномоментная имплантация. Врач может удалить зуб, сразу установить имплантат и в тот же день зафиксировать временную коронку. Пациент уходит из клиники уже с восстановленной улыбкой.

«Такой подход сокращает расходы: вместо двух или трех хирургических вмешательств проводится одно. Это означает меньше операций и расходных материалов, реже визиты в клинику и, соответственно, более доступную итоговую стоимость лечения», — поясняет Кузьмин.

Доступность имплантации возросла благодаря конструкции имплантатов и цифровым технологиям. Компьютерное планирование позволяет установить имплантат строго в рассчитанную позицию и минимизировать вероятность осложнений. Это уменьшает риск ошибок и избавляет пациента от возможных переделок.