Врач Кузьменкова посоветовала включить в рацион грибы и орехи при повышенной чувствительности зубов

Стоматолог Лилия Кузьменкова дала советы людям, страдающим повышенной чувствительностью зубов. При такой проблеме важно пересмотреть питание, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

Врач посоветовала отказаться от употребления слишком горячих, холодных, кислых и сладких блюд. Стоит включить в рацион молочные продукты, зеленые листовые овощи и орехи, так как они богаты кальцием. Помогут укрепить эмаль рыба, яйца и грибы.

По словам эксперта, также необходимо правильно ухаживать за полостью рта. Кузьменкова рекомендовала использовать мягкую зубную щетку.