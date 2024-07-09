Врач Кузьменкова посоветовала включить в рацион грибы и орехи при повышенной чувствительности зубов

Стоматолог Лилия Кузьменкова дала советы людям, страдающим повышенной чувствительностью зубов. При такой проблеме важно пересмотреть питание, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

Врач посоветовала отказаться от употребления слишком горячих, холодных, кислых и сладких блюд. Стоит включить в рацион молочные продукты, зеленые листовые овощи и орехи, так как они богаты кальцием. Помогут укрепить эмаль рыба, яйца и грибы.

По словам эксперта, также необходимо правильно ухаживать за полостью рта. Кузьменкова рекомендовала использовать мягкую зубную щетку.

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