Врач Кузьменко рассказал об эффективности охлаждающей маски от мигрени

На торговых площадках предлагается большое количество масок, предназначенных специально для облегчения симптомов мигрени. Эти изделия содержат специальный гель, способствующий снижению головной боли путем охлаждения головы после предварительного замораживания. Подробнее рассказал терапевт Филипп Кузьменко в беседе с радиостанцией Sputnik .

Специалист напомнил, что мигрень представляет собой интенсивную головную боль, зачастую одностороннюю, сопровождающуюся дополнительными симптомами, такими как чувствительность к яркому свету, тошнота и даже повышенная восприимчивость к шуму.

Ключевым элементом лечения является соблюдение определенного режима отдыха: пациенту рекомендуется находиться в спокойной обстановке, вдали от света и шума, предпочтительно в темном и прохладном месте. Как пояснила медик, охлаждающая маска способна поддержать этот подход, обеспечивая дополнительное охлаждение и защиту глаз от света, позволяя больному оставаться неподвижным и отдыхать.