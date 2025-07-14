Врач Кузьменко предупредил, что болезни сердца увеличивают риски теплового удара

Тепловой удар возникает, когда температура тела значительно повышается и механизмы терморегуляции организма не справляются. В таком случае происходит перегрев мозга, что может привести к потере сознания. Врач-кардиолог и терапевт Филипп Кузьменко в беседе с Lenta.ru сообщил о повышенной опасности перегрева на солнце для определенных групп населения.

Как отметил доктор, пожилые люди и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвергаются особому риску. По словам врача, жаркая погода увеличивает вязкость крови, что повышает вероятность инфаркта миокарда или инсульта у пациентов с такими диагнозами.

Врач рекомендовал не находиться на жаре в пик активности солнца с 12 до 16 часов, выбирать тенистые места, пить достаточно воды и носить головной убор. Если кому-то стало плохо, необходимо сразу переместить пострадавшего в затененное место и обеспечить ему доступ к воде. Дома стоит использовать кондиционер или вентилятор, а если нет возможности применить технику — периодически увлажнять кожу холодной водой или мокрым полотенцем, привел слова эксперта сайт kp.ru.

Младенцы также находятся в зоне риска из-за недостаточно развитого центра терморегуляции. У пожилых людей этот центр работает хуже, а малоподвижные люди, особенно те, кто находится в душных помещениях, подвержены риску в первую очередь.