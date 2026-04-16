Врач Кузьменко назвал минимальной разницу между импортными и российскими препаратами

Терапевт Филипп Кузьменко высказался о новом перечне стратегически значимых лекарств, который утвердил Минздрав. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

В список вошло 206 препаратов, производство которых должно быть локализовано в России. По словам врача, при выборе лекарств не стоит ориентироваться на производителя.

Если действующее вещество подходит, то эффект от российских и импортных препаратов будет практически одинаковым. Разница в эффективности, если и есть, то не превышает 5–10%, отметил медик.