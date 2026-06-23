Врач Кузькина заявила, что покраснение глаз и исхудавшее лицо у ребенка должны насторожить родителей

Заведующая отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина рассказала о важности своевременного выявления изменений в поведении подростков для предотвращения развития пагубных зависимостей. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Врач подчеркнула, что наркотики представляют собой серьезную угрозу, особенно для молодого организма, поскольку зависимость формируется очень быстро. В результате человек теряет контроль над своим поведением, а стремление получить новую дозу становится его главным приоритетом.

По словам специалиста, родителей должны насторожить внезапное снижение успеваемости, пропуски занятий и опоздания. Внешний вид ребенка также может выдать проблему: неопрятность, усталый вид, покраснение глаз и резкая потеря веса. Кроме того, происходит резкая смена поведения — подросток может стать либо агрессивным, либо замкнутым.