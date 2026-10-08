Врач Кузькина отметила, что бег, танцы и ходьба положительно влияют на нервную систему

Регулярные физические упражнения, коррекция питания и отказ от гаджетов перед сном помогают справиться со стрессом и сохранить когнитивное здоровье. Об этом в рамках спецпроекта ИА «ПензаПресс» рассказала заведующая отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина.

По ее словам, ритмичные движения вроде ходьбы, бега или танцев благотворно влияют на нервную систему. В рационе специалист посоветовала свести к минимуму быстрые углеводы и добавить больше источников омега-3 жирных кислот: жирную рыбу, льняное семя и грецкие орехи.

Для полноценного ночного отдыха эксперт рекомендовала выключать экраны за час до сна, так как их свет подавляет выработку мелатонина. Вечернее время полезнее посвятить чтению, спокойной музыке и поддержке контактов с близкими.