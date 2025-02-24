Врач Кузькина: ежегодная диспансеризация поможет мужчинам сохранить репродуктивное здоровье после 40 лет

Заведующая отделом пензенского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина в интервью сайту «Пенза Пресс» рассказала о важности диспансеризации и регулярных профосмотров для поддержания мужского репродуктивного здоровья.

Специалист отметила, что регулярная диспансеризация позволяет выявить возможные заболевания на ранней стадии, что увеличивает шансы на успешное лечение. С 18 лет рекомендуется проходить профилактический медицинский осмотр ежегодно, с 18 до 39 лет — один раз в три года, а с 40 лет — каждый год. Кроме того, после 40 лет проводится скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы.

Мужчинам в возрасте 18–49 лет, которые проходят диспансеризацию, врач может назначить второй этап обследования, включающий анализ эякулята и исследование на выявление возбудителей заболеваний органов малого таза (хламидиоз, трихомониаз, гонорея, микоплазма).

Помимо анализов, стоит обратить внимание на образ жизни: вредные привычки, недостаток физической активности, неправильное питание и стресс могут привести к хроническим заболеваниям. Поэтому регулярные профилактические мероприятия помогут поддерживать мужское здоровье, подчеркнула Кузькина.