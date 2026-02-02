Врач Кутузова связала ощущение кома в горле зимой с сухим воздухом

Оториноларинголог Анна Кутузова сообщила РИАМО , что ощущение сдавленности или кома в горле зимой не всегда связано с ОРВИ.

По ее словам, ком в горле — это не болезнь, а симптом, который встречается у 4–6% людей. Состояние может обостряться в холодный сезон из-за сухого воздуха в помещениях, переохлаждения и других факторов.

Как пояснила медик, одной из частых причин ощущения кома в горле является проблема с желудочно-кишечным трактом. Кислота из желудка забрасывается в пищевод, раздражает горло, вызывая ощущение сдавливания. Зимой это усиливается из-за изменений в рационе и образа жизни.